Angriff auf Polizisten an Neujahr: Weiter Zeugen gesucht

Die Polizei hat am Dienstag ihren Zeugenaufruf zu einem Angriff auf Polizisten in der Neujahrsnacht in Foetz erneuert.

(str) - Es ging hoch her am Neujahrstag in der Rue du Brill in Foetz. Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Rebellion mit Waffengewalt wiederholt die Polizei nun ihren Zeugenaufruf vom 1. Januar.



Gegen 5 Uhr war der Polizei an jenem Morgen eine Massenschlägerei mit 20 Beteiligten vor einer Diskothek gemeldet worden. Als erste Beamte vor Ort eintrafen, teilten Sicherheitskräfte den Polizisten mit, dass einer der Beteiligten eine Schusswaffe bei sich trage.

Angreifer war bewaffnet



Und tatsächlich konnten die Polizisten einen Revolver im Hosenbund des Mannes sehen. Als die Beamten sich ihm zuwandten und ihn aufforderten, die Waffe fallen zu lassen, versuchte er zu entkommen. Der Verdächtige konnte dann nur mit Mühe überwältigt werden.



Ein weiterer Beteiligter versuchte daraufhin, einen Polizisten mit einer Flasche auf den Kopf zu schlagen. Der Beamte konnte ausweichen, erhielt aber gleich einen Faustschlag ins Gesicht.



Polizei setzt Pfefferspray ein



Um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen, setzen die Polizisten daraufhin Pfefferspray ein. Die Situation beruhigte sich aber erst, nachdem weitere Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren. Dennoch wurde auch ein weiterer Beamter verletzt.

Der geladene Revolver von Kaliber 32 und die Flasche wurden sichergestellt sowie zwei Angreifer festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.



Hinweise zum Geschehen am frühen Morgen des 1. Januar nimmt die Polizei aus der Hauptstadt unter der Nummer 24440-1000 entgegen.