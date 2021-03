Angriff auf CFL-Mitarbeiter: Warten auf den Prozess

In der Nacht zum 17. März 2019 war ein Schaffner in Oetringen angegriffen worden. Ein Jugendlicher soll sich vor Gericht verantworten.

(SH) - Er hatte eine Gruppe von Jugendlichen, die kurz vor Mitternacht auf den Bahngleisen herumtobten, gebeten, diese aus Sicherheitsgründen zu verlassen. Doch statt dieser Aufforderung nachzukommen, liefen mehrere junge Männer auf den Schaffner zu und schlugen auf ihn ein. Auch der Zugführer, der seinem Arbeitskollegen zur Hilfe geeilt war, bekam Schläge ab.

Die beiden CFL-Mitarbeiter waren bei dem Vorfall am Bahnhof in Oetringen in der Nacht zum 17 ...