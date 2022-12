Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, gehen die Tatvorwürfe von Mord bis zu versuchtem Totschlag. Das Todesopfer ist identifiziert.

32-jährige Frau

Leiche aus Bonneweg war verstümmelt

Sophie HERMES Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, gehen die Tatvorwürfe von Mord bis zu versuchtem Totschlag. Das Todesopfer ist identifiziert.

(SH) - In einem Mehrfamilienhaus in Bonneweg war am Donnerstagnachmittag die Leiche einer Frau gefunden worden. Der 45-jährige Mann, der als mutmaßlicher Täter noch am Donnerstag gefasst worden war, wurde am Freitagvormittag einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser entschied, den Verdächtigen im Gefängnis in Sassenheim in Untersuchungshaft unterbringen zu lassen. Die Vorwürfe gehen von Mord über Totschlag bis hin zu versuchtem Totschlag.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt, handelt es sich bei der Leiche, die teilweise zerstückelt und verstümmelt worden war, um jene einer 32-jährigen Frau, die mit dem Verdächtigen nicht verwandt ist. Der leblose Körper der Frau war am Donnerstag im Zuge von Ermittlungen entdeckt worden. Zuvor hatte der Verdächtige einen weiteren Mann mit einem Messer angegriffen. Dieser hatte den Angriff überlebt, wurde jedoch mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, gilt für den Verdächtigen die Unschuldsvermutung.

