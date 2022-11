Von Freitag auf Samstag wurden über 500 Fahrer kontrolliert. Drei Fahrer fielen durch besonderen Übermut auf.

Aus dem Polizeibericht

Angetrunkener Fahrer überholt Polizei

Von Freitag auf Samstag wurden über 500 Fahrer kontrolliert. Drei Fahrer fielen durch besonderen Übermut auf.

(TJ) - Dass Autofahren und Alkohol keine gute Kombination darstellen, ist hinlänglich bekannt. Angetrunkene Menschen überschätzen ihre Fähigkeiten und sind enthemmter. Diese beiden Faktoren dürften wohl auch bei einem Zwischenfall in der Nacht von Freitag auf Sonntag eine Rolle gespielt haben.

Beamte der Polizei hatten gerade eine angeordnete Polizeikontrolle beendet, als sie auf der N7 zwischen Hoscheid-Dickt und Schinker mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit von einem Fahrzeug überholt wurden. Sie entschlossen sich, die Verfolgung des Rasers aufzunehmen und konnten diesen wenig später stoppen.

Der Mann am Steuer gab gleich zu Beginn der Kontrolle zu, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemlufttest bestätigte dies - mit einem Wert, der den sofortigen Führerscheinentzug nach sich zog.

Weitere Kontrollen

Ebenfalls in der Nacht auf den Samstag fiel ein Fahrer der Polizei auf der N10 in Grevenmacher auf - allerdings wegen deutlich zu niedriger Geschwindigkeit. Der Alkoholtest ergab, dass der zulässige Höchstwert um mehr als das Doppelte überschritten war. Auch dieser Mann muss eine Weile zu Fuß gehen.

Am Samstagmorgen machte der Fahrer eines Sportwagens im hauptstädtischen Bahnhofsviertel mit einer auffälligen Fahrweise auf sich aufmerksam. Auch er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Einen Führerschein konnten die Beamten allerdings nicht einziehen, weil der Mann nicht im Besitz eines solchen ist. Ihm wurde ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

Kontrollen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Alles in allem wurden bei Kontrollen in Saeul, Redingen und Mertzig am Freitagabend 546 Fahrer im Rahmen von angeordneten Kontrollen auf Alkohol kontrolliert. In sieben Fällen war das Ergebnis positiv, drei Protokolle wurden geschrieben, vier Automobilisten erhielten eine gebührenpflichtige Verwarnung und ein Fahrer musste seine Fahrerlaubnis abgeben.

