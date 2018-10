Rund 22 Monate, nachdem er seine damalige Lebensgefährtin in Brand gesteckt hatte, musste sich der Beschuldigte nun in Diekirch vor den Richtern verantworten.

Lokales 2 Min.

Angeklagter soll acht Jahre ins Gefängnis

Marc HOSCHEID Rund 22 Monate, nachdem er seine damalige Lebensgefährtin in Brand gesteckt hatte, musste sich der Beschuldigte nun in Diekirch vor den Richtern verantworten.

In Abwesenheit des Opfers hat der Angeklagte seine Tat eingestanden und um Entschuldigung gebeten. Er hatte das Bett, in dem seine damalige Lebensgefährtin lag, zuerst mit Benzin übergossen und dann angezündet. Die Frau überlebte mit mittelschweren Verbrennungen.

Kennengelernt haben sich der Angeklagte und das Opfer im Juni 2016 während einer Therapie im Krankenhaus in Ettelbrück. Sie sind sich auf Anhieb sympathisch und werden nach einigen Monaten ein Paar. Doch die Beziehung ist geprägt von ständigem Streit und gelegentlichen Handgreiflichkeiten.



Nach einer besonders heftigen Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden des 7. Januar 2017 kommt es zu einem schweren Zwischenfall: Der zu diesem Zeitpunkt 53-jährige Mann zündet das Bett, in dem seine damals 32-jährige Lebensgefährtin liegt, an und verletzt sie dadurch schwer.



Die Staatsanwaltschaft forderte am Donnerstag vor Gericht nun eine Haftstrafe von acht Jahren mit der Möglichkeit einer teilweisen Bewährung und anschließender psychologischer Behandlung.



Heimkehr eines Bezirksgerichts Vier Jahre nach dem Umzug ins alte Seniorenheim kehrt das Diekircher Bezirksgericht zurück an seine angestammte, aber frisch renovierte Wirkungsstätte auf der Kluuster.

Die Frage nach dem Vorsatz



Damit folgte sie weitestgehend der Argumentation des Verteidigers. Dieser wies in seinem Schlussplädoyer jegliche Tötungsabsicht seines Mandanten ausdrücklich zurück. Schließlich habe dieser die Flammen mithilfe einer Decke und eines Wassereimers sofort gelöscht und sich anschließend um die Kühlung der Brandwunden gekümmert.



Da die Staatsanwaltschaft diese Meinung teilt, forderte sie keine Verurteilung wegen versuchten Mordes oder Totschlags, sondern wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung. Im Gegensatz zur Verteidigung geht sie nämlich davon aus, dass die Tat seit Längerem geplant war.



Grund für diese Annahme liefert unter anderem ein Vorfall aus der Silvesternacht von 2016 auf 2017, also eine Woche vor der Tat. Damals verbrannte der Beschuldigte ein Plüschtier, das er dem Opfer geschenkt, welches dieses jedoch auf den Boden geschleudert hatte. Tief gekränkt tröpfelte der Mann etwas Benzin auf den Teddybären und zündete ihn an. Laut Aussage der Frau soll er ihr in diesem Moment gedroht haben, sie werde die Nächste sein. Der Beschuldigte bestreitet diesen Vorwurf seit der Tat jedoch konsequent.



Ein weiterer Anhaltspunkt, der auf eine geplante Tat hindeutet, ist laut Staatsanwaltschaft die Präsenz des Benzins im Schlafzimmer. Dieses hatte der Angeklagte einige Zeit zuvor in eine Limonadenflasche gefüllt und im Schlafzimmer aufbewahrt. Laut Aussage des Beschuldigten brauchte er das Benzin, um es in eine Motorsäge zu füllen und damit einige alte Möbel zu zerlegen.



Da in der Wohnung jedoch keine Motorsäge gefunden wurde, erkundigte sich der vorsitzende Richter über deren Verbleib. Laut dem Beschuldigten wurde sie gestohlen. Auf die Nachfrage des Richters, warum dieser Diebstahl nie angezeigt wurde, hatte der Mann indes keine Antwort.



Volle Schuldfähigkeit



Ein medizinisches Gutachten hatte im Vorfeld der Verhandlung ergeben, dass der Angeklagte voll schuldfähig sei. Diese Frage stellte sich vor allem angesichts der Tatsache, dass er zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss eines Alkoholwerts von zwei Promille stand. Ein Sachverständiger relativierte allerdings den Einfluss des Alkohols auf die Wahrnehmung des Beschuldigten. Dieser leide seit seiner Jugend unter starkem Alkoholismus und sei daher höhere Mengen an Alkohol gewöhnt.



Aufgrund der Tatsache, dass das Opfer wenig bis gar nicht mit Justiz und Polizei zusammenarbeitete, blieben einige Punkte zum Bedauern aller anwesenden Parteien etwas im Unklaren.



Zum Schluss der Verhandlung zeigte sich der Angeklagte einsichtig und drückte sein Bedauern über die Tat aus. Zudem begrüßte er die an die Haftstrafe anschließende Therapie. Das Urteil wird am 22. November verkündet.