Angeklagter schiebt Opfer die Schuld in die Schuhe

Weil sie eine Frau vergewaltigt, verletzt und bestohlen haben sollen, stehen zwei Männer vor Gericht. Sie beteuern jedoch, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen.

(SH) - Es sei am Abend des 15. September 2016 zwischen ihm und dem mutmaßlichen Opfer zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen, nicht aber zu der Vergewaltigung, wegen der er und der 38-jährige Marcel T. sich nun vor Gericht verantworten müssen, erklärte Gheorge S. am Mittwoch.

Seinen Aussagen zufolge sei die Initiative gar von der Frau ausgegangen. Diese habe die beiden Männer erst nach einem Schluck aus deren Alkoholflasche gefragt. Dann sei sie ihnen in einen Hinterhof in der Rue de Strasbourg gefolgt, in dem die Männer ab und zu die Nacht verbrachten. Hier hätte sie Gheorge S. geküsst und angefangen, sich auszuziehen.

Von dieser Version, die abgesehen von einigen Details den Schilderungen entsprach, die Marcel T. am Vortag geäußert hatte, wich der 29-Jährige auch nicht ab, als die Richterin ihn darauf hinwies, dass die DNA-Spuren, die an der Kleidung der Frau sichergestellt worden waren, auf einen anderen Tathergang hindeuten würden – nämlich darauf, dass die beiden Männer ihr Opfer ausgezogen hätten.

Er hätte ihr lediglich beim Ausziehen geholfen, bekräftigte der Angeklagte. Der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen und Marcel T. hätte während dieser Zeit neben ihnen gesessen. Die Frau sei stets bei Bewusstsein gewesen und auch nicht von ihm oder Marcel T. geschlagen worden. Bei der Frau waren am Tag nach der Tat mehrere Verletzungen und blaue Flecken festgestellt worden. Sie hatte am Dienstag erklärt, sich nicht an alles erinnern zu können, da sie nach einem Schlag auf den Kopf das Bewusstsein verloren hatte. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, das Opfer vergewaltigt, verletzt und bestohlen zu haben. Letzteren Tatbestand gaben die Männer zu.

Der Prozess wird am 25. Mai fortgesetzt. Bis dahin sollen Spuren, die sich an den Geschlechtsorganen der Frau befanden, mit der DNA der Angeklagten abgeglichen werden. Lassen diese auf eine Beteiligung von Marcel T. schließen, könnte der Prozess eine neue Wende nehmen.