Angeklagter im Giftmord-Prozess: "Ich wollte das nicht"

Am sechsten Verhandlungstag im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord 2016 in Bereldingen ist nun erstmals der Angeklagte zu Wort gekommen.

(str) - Eingeschüchtert, zögerlich und mit ruhiger Stimme sprach der Angeklagte am Donnerstag, als er erstmals im Prozess um den mutmaßlichen Giftmord an seiner Schwester und seinem Schwager im September 2016 in Bereldingen zu Wort kam. Er sei schuld, aber er habe das so nicht gewollt, betonte Gilles L. mehrfach.

Was er sich denn erwartet habe, als er den Opfern Gift verabreicht habe, wollte die vorsitzende Richterin gleich zu Beginn wissen ...