Angeklagte Wildschweinhalterin wird freigesprochen

Da sie aus einer Notlage heraus gehandelt habe, wurde die Angeklagte freigesprochen. Was nun mit dem Wildschwein geschehen soll, ist unklar.

(m.r./SH) - Ende April beschäftigte das Gericht sich mit einer Wildsau namens Peggy. Eine Frau hatte das Tier als Baby verletzt gefunden: Sie nahm Peggy mit nach Hause und zog das Schwein mit der Flasche auf. Das Tier lebte etwa ein Jahr auf dem Hof – die Frau handelte damit allerdings gegen das Gesetz. Denn Peggy ist ein Wildtier und darf als solches nicht ohne Genehmigung gehalten werden.



Das Schwein wurde beschlagnahmt und in der Wildtierpflegestation in Düdelingen untergebracht - die Frau musste sich vor Gericht verantworten. Die Richter sprachen sie nun von den Vorwürfen frei. Sie habe aus einer Notlage heraus gehandelt.



Was nun mit Peggy geschehen soll, ist unklar. Das Schicksal des Schweines liegt in der Hand der Staatsanwaltschaft. Das 18 Monate alte Tier kann allerdings nicht mehr ausgewildert werden. Es hat sich zu sehr an den Menschen gewöhnt.