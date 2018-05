Das Wetter meinte es am Samstag richtig gut mit den teilnehmenden Radfahrern. Und so hatten nicht nur sie ihren Spaß, sondern auch unser Fotograf, der etliche schöne Szenen mit seiner Kamera festhalten konnte.

Andy Schleck Challenge: Radfahren für den guten Zweck

Diana HOFFMANN

Die Andy Schleck Challenge ist kein gewöhnliches Radrennen. Eigentlich ist es überhaupt kein Rennen, sondern mehr eine Benefizveranstaltung, die am Samstag in Itzig stattfand. Auch bekannte Persönlichkeiten wie Bob Jungels, Jeff Strasser, Andreas Klöden oder Jean Asselborn waren mit am Start.



34 Andy Schleck Challenge. Foto: Serge Waldbillig

Jean Asselborn und Andreas Klöden. Foto: Serge Waldbillig
Fränk Schleck, Andreas Klöden und Andy Schleck. Foto: Serge Waldbillig
Breakdancer sorgten für Animation. Foto: Serge Waldbillig
Chantal Hoffmann und Elise Maes waren mit dem Tandem unterwegs. Foto: Serge Waldbillig
Ballkünstler Sven Fielitz sorgte für Animation. Foto: Serge Waldbillig
Jeff Strasser und Andreas Klöden waren auch mit dabei. Foto: Serge Waldbillig
Ballkünstler Sven Fielitz und Jeff Strasser machen Kunststücke mit dem Fußball. Foto: Serge Waldbillig
Jeff Strasser sorgt nebenbei für Unterhaltung. Foto: Serge Waldbillig
Jeff Strasser hatte auch sein Rad mitgebracht. Foto: Serge Waldbillig
Fränk Schleck und Andreas Klöden. Foto: Serge Waldbillig
Jean Asselborn und Andreas Klöden. Foto: Serge Waldbillig
Chantal Hoffmann und Elise Maes fuhren in einem Team. Foto: Serge Waldbillig
Andreas Klöden. Foto: Serge Waldbillig
Ballkünstler Sven Fielitz. Foto: Serge Waldbillig
Bob Jungels mit Freundin Ila. Foto: Serge Waldbillig
Zwei Luxemburger Sieger von Liège-Bastogne-Liège: Bob Jungels (links / 2018) und Andy Schleck (2009). Foto: Serge Waldbillig

Die Challenge, also die Herausforderung war es, so viel Geld wie möglich für den guten Zweck zu sammeln. Dazu musste eine Offroad-Strecke von 8,6 Kilometern, zwischen Itzig und dem Bahnhof von Sandweiler/Contern, so oft wie möglich innerhalb von sechs Stunden zurückgelegt werden. Um möglichst viel Geld zu sammeln wurde auch in Teams gekämpft. Eine Mannschaft bestand aus bis zu acht Personen.



Die 15 Euro Teilnahmegebühr wurde integral an die Nichtregierungsorganisation "Action pour un monde unis" gespendet. Außerdem legten die Teilnehmer vor Beginn der Challenge eine Organisation fest, der sie entweder eine einmalige Spende tätigten oder sie spendeten einen bestimmten Betrag pro zurückgelegten Kilometer.