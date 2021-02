Die 15-Jährige wurde zuletzt am 13. Februar gin der Hauptstadt gesehen.

Ana de Lima Vermeir wird vermisst

Seit fast zwei Wochen gilt die 15-jährige Ana de Lima Vermeir aus Luxemburg als vermisst. Die Minderjährige wurde zuletzt am 13. Februar gegen 18.15 Uhr in der rue du Cimetière in Luxemburg gesehen.

Foto: Polizei

Es ist nicht auszuschließen, dass die Jugendliche sich im Bahnhofsviertel entweder in Luxemburg oder in Ettelbrück aufhält. Sie könnte sich aber - so die Polizei - auch in Heiderscheid befinden.

Hinweise zur vermissten Minderjährigen und deren Aufenthaltsortes sind bitte an die Polizeidienststelle Luxembourg per Tel: (+352) 244 40 1000 oder an den Polizeinotruf 113 weiterleiten.



