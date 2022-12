Busse, Züge und Tram fahren am Samstag nur bis 20 Uhr. Am Sonntag um 8 Uhr wird der Dienst wieder aufgenommen.

Über die Feiertage

An Heiligabend macht der öffentliche Transport früher Schluss



(SH) - Weihnachten steht vor der Tür. Wer an den Feiertagen auf den öffentlichen Transport angewiesen ist, sollte im Voraus planen. Denn die Fahrpläne wurden wie bereits in den Vorjahren für die Feiertage angepasst. Demnach ist an Heiligabend früher Schluss, während am ersten Weihnachtsfeiertag der Dienst etwas später als sonst wieder aufgenommen wird.

Wie das Mobilitätsministerium mitteilt, fahren die Busse (AVL, CFL, RGTR und TICE) an Heiligabend lediglich bis 20 Uhr und nehmen den Dienst am 25. Dezember erst um 8 Uhr morgens wieder auf. An diesem Tag, ebenso wie am zweiten Weihnachtsfeiertag, gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Der Infobus-Schalter in der Hauptstadt schließt am Samstag um 16 Uhr.

Der Late-Night-Bus des TICE fährt am 24. und 25. Dezember nicht. Der Rufdienst der städtischen AVL funktioniert über die Feiertage wie gewohnt, mit Ausnahme von Heiligabend. An diesem Tag ist um 20 statt 24 Uhr Schluss. Auch die Adapto-Busse stellen ihren Dienst an Heiligabend um 20 Uhr ein. Am ersten Weihnachtstag fahren sie von 8 bis 22 Uhr, am zweiten Weihnachtstag von 7 bis 22 Uhr.

Auch die Züge ruhen an Heiligabend von 20 Uhr an. Ab diesem Zeitpunkt zirkulieren lediglich noch internationale Verbindungen. Am 25. und 26. Dezember gilt dann ebenso wie für die Busse der Sonn- und Feiertagsfahrplan. Das Centre de vente et d'accueil und die Gepäckabgabe am Hauptbahnhof sowie das Callcenter bleiben am Samstag bis 19 Uhr geöffnet und empfangen am Sonntag ab 7 Uhr wieder Reisende.

Die letzte Tram in Richtung Bonneweg fährt an Heiligabend um 20 Uhr bei der Luxexpo ab, in Richtung Luxexpo erfolgt die letzte Fahrt um 20.36 Uhr in Bonneweg. Am ersten Weihnachtstag startet die erste Tram ab Luxexpo um 7.05 Uhr, jene in Bonneweg um 7.37 Uhr, die letzten Fahrten sind für 1.10 Uhr (von der Luxexpo aus) und 1.42 Uhr (von Bonneweg aus) vorgesehen. Am zweiten Weihnachtstag fährt die erste Tram um 4.20 Uhr bei der Luxexpo los und um 4.52 Uhr in Bonneweg. Schluss ist um 0.05 (Luxexpo) und 0.40 Uhr (Bonneweg).

Weitere Informationen gibt es auf den Webseiten der diversen Unternehmen sowie auf mobiliteit.lu.

