An der Tankstelle

Preis für 98er Benzin erreicht neuen Höchststand

Ab Freitag zahlt man an Luxemburgs Tankstellen für den Liter Super 98 maximal 1,41 Euro.

(SC) - Der Preis für den Liter Benzin wird erneut teurer. Ab Freitag kostet 98er Benzin 2,3 Cent mehr und erreicht damit einen neuen Höchststand. Für den Liter zahlt man an der Zapfsäule ab Mitternacht 1,41 Euro pro Liter. Erst vergangenen Mittwoch stieg der Preis um 1,7 Cent. Zuletzt musste man am 9. Juli 2014 so tief in die Tasche greifen - vor fast sieben Jahren also.



Diesel und 95er Benzin bleiben unverändert. Der Dieselpreis ist derzeit mit 1,21 Euro so hoch, wie zuletzt seit über sieben Jahren.





