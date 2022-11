In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Barcodes im Supermarkt.

Gazettchen

An der Supermarktkasse bleiben Fragen unbeantwortet

David THINNES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Barcodes im Supermarkt.

Zuletzt an der Kasse eines Supermarktes in der Nähe meines Wohnortes: Der Strichcode eines Produktes des Kunden vor mir geht nicht. Das löst eine Reihe an Fragen in meinem Kopf aus.

Bei dem Produkt handelte es sich um ein Stück Käse, verpackt in einer Klarsichtfolie, der Barcode war darauf geklebt. Die Kassiererin schaffte es nicht, das Stück Papier zu scannen. So musste sie eine Kollegin anrufen, damit diese zur Kasse kommt, das Produkt mitnimmt, neu wiegt und einen neuen Strichcode darauf klebt. Oder hat sie einfach einen neuen Käse mitgebracht? Dazu später noch mehr ...

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Es dauerte gefühlt sehr lange, bis die Mitarbeiterin wieder zur Stelle war. Der Kunde wurde bereits ungeduldig und sagte: „Ich muss den Käse nicht nehmen.“ Ich dachte mir: „Genau diese Aussage könnte auch von mir kommen, in dieser Situation.“ Man will ja nicht, dass der nachfolgende Kunde zu lange warten muss. Die Kassiererin wiegelte aber ab: „Meine Kollegin kommt gleich.“ Dies war dann auch der Fall, der Kunde konnte bezahlen.

Was passiert mit einem Produkt, das ersetzt wird?

So weit, so gut. Ich habe mich dann gefragt: Was passiert mit einem Produkt, das ersetzt wird, also wenn es nicht reicht, einfach einen neuen Strichcode darauf zu kleben? Geht das „kaputte“ Produkt dann zurück in das Regal? Wird es weggeschmissen?

Generell bemerkte ich noch etwas anderes. Und dies soll keine Kritik an den Kassierern und Kassiererinnen von heute sein. Früher wussten die Mitarbeiter gefühlt alle Preise. Natürlich gab es in meiner Jugend sicherlich noch nicht so viele Produkte wie heute. Aber das war damals sehr beeindruckend.

Heutzutage gibt es Hilfsmittel für die Angestellten an der Kasse: Einen Ordner mit den Preisen der Backwaren zum Beispiel.

Wenn ich demnächst im Fall eines nicht-funktionierenden Barcodes bin, werde ich all diese Fragen direkt dem oder der „Betroffenen“ stellen.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.