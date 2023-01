In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um kuriose Feiertage.

Gazettchen

An besonderen Tagen wie diesen

Nadine SCHARTZ Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um kuriose Feiertage.

Beim Schreiben dieser Zeilen orientiere ich mich nicht selten an besonderen Festtagen oder Traditionen. Insbesondere für die kuriosen Welttage kann ich mich aufgrund ihrer teilweisen Absurdität immer wieder begeistern. Heute lasse ich Sie, liebe Leser, erraten, welcher besonderer Tag heute im Kalender steht.

treiefeg gaT-sträwkcüR elanoitan red akiremA ni hcilmän driw gaT negitueh mA. Sicher glauben Sie nun, dass diese Buchstaben keinen Sinn ergeben und doch tun sie das. Sie müssen den Satz nämlich – gemäß dem heutigen Feiertag – nur rückwärts lesen und schon wissen Sie Bescheid.



Anlässlich des Nackt-zur-Arbeit-Tages dürfte dort so mancher unbekleidet im Büro erscheinen.

Dies ist jedoch nicht der einzige kuriose Feiertag, der heute im Mittelpunkt steht. Neben dem Iss-den-Rosenkohl-Tag wird in den Vereinigten Staaten alljährlich am 31. Januar der Lass-Dich-von-Kunst-inspirieren-Tag gefeiert. Obwohl ich zwar jegliche Sorten Gemüse liebe, lösen diese kleinen, grünen Bällchen ein wahres Ekelgefühl in mir aus. Da liegt mir die Kunst dann doch eher. Umso mehr liebe ich – gerade an kalten Wintertagen – eine heiße Schokolade. Denn auch das Kakaogetränk steht heute im Fokus. Als ob dies nicht genug wäre, geht heute ebenfalls ein Hoch auf den Flaschenschraubverschluss.

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Morgen steht Ihnen dann ein weitaus wichtigeres Ereignis bevor: der Ändere -Dein-Passwort-Tag, bevor am Donnerstag der arbeitslose Duftbaum (ja, Sie haben richtig gelesen), die Ukulele und der Igel in den Vordergrund rücken. Am Freitag hingegen kann man von Glück reden, im kleinen Großherzogtum zu leben, statt in den USA. Anlässlich des Nackt-zur-Arbeit-Tages dürfte dort so mancher unbekleidet im Büro erscheinen. Da gleichzeitig der Tag des Karottenkuchens gefeiert wird, überrasche ich meine Kollegen dann doch lieber damit.





Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.