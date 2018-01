(jag) - Nach den zahlreichen Verkehrsunfällen an denen Fußgänger beteiligt waren lohnt ein Blick auf die sicherheitstechnischen Aspekte der Ampelanlagen. Hier gilt wie bei so vielen Regeln: andere Länder, andere Sitten. So wird in den USA und in den Niederlanden die sogenannte Restzeit angezeigt: ein Countdown zeigt die verbleibenden Sekunden bis zum Wechsel auf Rot- beziehungsweise Grünlicht.



Und in Luxemburg?



In einer parlamentarischen Frage wollen die LSAP-Abgeordneten Yves Cruchten und Roger Negri erfahren, ob ein solches System in Luxemburg im Interesse der Fußgänger eingeführt werden könnte. Laut Code de la route ist dies sehr wohl möglich, so Nachhaltigkeitsminister François Bausch. Dieser beschreibt nämlich nur die Bedeutung der Farbcodes, also Rot, Orange, Grün für den Individualverkehr und Weiß für den öffentlichen Transport. So lange eine Restzeitanzeige die oben beschriebene Funktionen nicht verändert, könnte sie auch auf luxemburgischen Straßen angebracht werden.



Eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Studien hat sich in der Vergangenheit mit den verschiedenen internationalen Ampelsystemen und deren Vor- und Nachteilen befasst. Eine umfangreiche Studie aus Deutschland, welche Tausende von Verkehrsteilnehmern beobachtete und befragte, kam zum Schluss, dass nach dem Installieren der Restzeitanzeige weniger Unfälle mit Fußgängern gezählt wurden.

Die Nutzer selbst gaben an, sich sicherer zu fühlen. Es bestand allerdings auch eine Tendenz, die Straße in den letzten Sekunden doch noch zu überqueren und so erst bei Rotlicht auf der anderen Straßenseite an zu gelangen. Das subjektive Sicherheitsgefühl der Fußgänger wurde zwar gestärkt, allerdings könnte das System auch zu Stress bei jenen Menschenführen, die ihre Gehgeschwindigkeit während des Übergangs nicht erhöhen können, also vor allem ältere Menschen und solche mit Gehbehinderung. Die Studie kommt zum Schluss, dass solche Zeitangaben nur dort sinnvoll wären, wo die Rotzeit ohnehin sehr kurz ist.



Gemischte Bilanz



Auch Minister Bausch spricht von widersprüchlichen Studienergebnissen. Zwar hätten die Fußgänger positiv reagiert und die Zahl der Rotgänger sei um ein Drittel zurückgegangen. Würde man diese Anlagen aber auch für den rollenden Verkehr einführen, würden die Kosten explodieren. Man sollte deshalb von Fall zu Fall entscheiden, ob eine solche Anlage wirklich sinnvoll ist, so Bausch.jag