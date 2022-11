Ab kommendem Monat müssen Verkehrssünder mit Strafen rechnen. Die Testphase ist vorbei.

Ampelblitzer werden am 1. Dezember scharfgestellt

Wer sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit hält oder bei Rot nicht stehenbleibt, muss demnächst zahlen - zumindest auf der Place de Hollerich. Die im Mai installierten Radar- und Ampel-Blitzer werden am 1. Dezember scharf gestellt, was bedeutet, dass Verkehrssünder mit Bußgeldbescheinigungen rechnen müssen. Bislang hatten die Geräte nur zu Testzwecken geblitzt.

Transportminister François Bausch kündigte dies am Samstag im Rahmen einer Zeremonie zum Weltgedenktag für die Verkehrsopfer in Junglinster an. Bausch unterstrich bei dieser Gelegenheit noch einmal, dass übertriebene Geschwindigkeit und Alkohol nach wie vor die Hauptursachen für schweren Verkehrsunfälle bleiben.

Die Anlagen stehen an der Kreuzung zwischen der Route d'Esch und dem Boulevard Dr. Charles Marx, am Boulevard Dr. Charles Marx und an der Kreuzung der Einfahrt in Richtung A4 mit dem Boulevard Pierre Dupong.

Sie kontrollieren nicht nur die Geschwindigkeit der Autofahrer, sondern auch, ob die rote Ampel berücksichtigt wird. Eine ähnliche Anlage ist seit Juli 2021 an der Place de 'Etoile in Betrieb. Ebenfalls Ende des Jahres sollen die Streckenradare in den Tunnels der A7 (Nordstraße) scharf gestellt werden.

Missachtet ein Autofahrer das Rotlicht, wird er rücklings geblitzt. Foto: Anouk Antony





