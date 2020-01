Ampelblitzer: Rotsünder im Visier

Seit fast vier Jahren gehen Radarfallen auf die Jagd nach Rasern. Das Ministerium will aber auch gegen andere Delikte vorgehen. Bis Ende des Jahres soll ein Ampelblitzer zum Einsatz kommen.

Für die einen sind sie ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit, für andere reine „Abzocke“. An Radarfallen scheiden sich die Geister, unabstreitbar ist allerdings, dass sie eine abschreckende Wirkung auf Verkehrssünder haben – zumindest an ihrem Einsatzort. Denn ein Schnappschuss mit der Kamera aus dem Starenkasten geht an den Geldbeutel.



Bislang gingen hierzulande die Radargeräte nur auf die Jagd nach Temposündern ...