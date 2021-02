Am Donnerstag gab ein neues Gesetz dem Ampelblitzer in der Hauptstadt die legale Basis - Ende Februar wird er den Betrieb aufnehmen.

Ampelblitzer an der Place de l'Étoile kann in Betrieb gehen

Am Donnerstag gab ein neues Gesetz dem Ampelblitzer in der Hauptstadt die legale Basis - Ende Februar wird er den Betrieb aufnehmen.

(SC) - Im Oktober wurde der erste Ampelblitzer des Landes an der Place de l'Étoile aufgebaut - Ende des Monats wird er nun den Betrieb aufnehmen können. Das Gerät schlägt nicht nur bei Geschwindigkeitsüberschreitungen an, sondern blitzt auch, wenn ein Fahrer bei Rot über die Ampel fährt. Um Verkehrsteilnehmer, die erst kurz hinter dem Haltestreifen zum Stehen kommen, nicht unberechtigt zu strafen, löst der Ampelblitz in diesem Fall gleich zweimal aus.

Damit das Gerät in Betrieb genommen werden konnte, musste erst das Gesetz angepasst werden - als die Regelungen zu Verkehrsradars festgelegt wurden, war die Technologie um die Ampelblitzer noch nicht ausgereift genug. Das neue Gesetz wurde am Donnerstag mit 54 „Ja“ zu sechs „Nein“-Stimmen (ADR und Piraten) angenommen.

Wer die Ampel auf der Place de l'Etoile bei Rot überfährt, wird in Zukunft geblitzt werden. Foto: Guy Jallay

In dem neuen Gesetz sind auch die Rahmenbedingungen angegeben, unter denen Ampelblitzer in Luxemburg genutzt werden können. Mit der Rotlichtüberwachung können demnach vier verschiedene Verstöße festgehalten werden: Geschwindigkeitsüberschreitungen, die Missachtung einer roten Ampel, die Missachtung des Mindestabstands zwischen zwei Fahrzeugen und die unrechtmäßige Nutzung von Fahrbahnen, die für andere Verkehrsteilnehmer bestimmt sind.

Nach dem Ampelradar in der Hauptstadt könnte das Gerät auch in anderen Teilen des Landes Schule machen: Derzeit sind etwa ein ähnlicher Radar an der Kreuzung Schlammesté auf der N3 zwischen Frisange und Alzingen und an der Kreuzung an der Hollericher Kirche in Richtung Autobahn im Gespräch.

