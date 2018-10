Richard W. Brookins ist in der Nacht zum Freitag verstorben. Der als American St-Nick bekannte US-Veteran war 1944 für Kinder in Wiltz in die Rolle des Nikolaus geschlüpft.

American St-Nick stirbt im Alter von 96 Jahren

(m.r.) - Richard W. Brookins ist tot. Der US-Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg ist im Alter von 96 Jahren in der Nacht zum Freitag in den Vereinigten Staaten gestorben. Brookins ist in Luxemburg vor allem als American St-Nick bekannt. Denn im Winter 1944 war er für die Kinder im kriegsgebeutelten Wiltz in die Rolle des Nikolaus geschlüpft.

Richard W. Brookins bei seinem letzten Besuch in Luxemburg 2014. Foto: Gerry Huberty / LW-Archiv

Brookins besuchte im Laufe der Jahre Luxemburg mehrmals wieder. Zuletzt kehrte er 2014 nach Wiltz zurück - zum 70. Jubiläum seines Auftritts als Kleeschen. Dort wurde ihm ein feierlicher Empfang bereitet.



Das Video zeigt eine Aufnahmen der Feierlichkeiten vor vier Jahren.