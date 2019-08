Youth for Climate Luxembourg ruft auf sozialen Netzen zu einer Protestkundgebung am Freitag vor dem Eingang der Fouer.

Amazonas-Protest auf der Schueberfouer

Youth for Climate Luxembourg ruft auf sozialen Netzen zu einer Protestkundgebung am Freitag vor dem Eingang der Fouer.

(mth) - Die Aktivisten von "Youth for Climate Luxembourg" riefen am Donnerstagabend via Facebook zu einer Protestkundgebung vor dem Eingang der Fouer auf.

Ein Facebook-Event mit dem Namen "#SOSAmazonia protest" nennt 17 bis 18 Uhr als Zeitangabe.



Hintegrund der Aktion sind die aktuellen gigantischen Waldbrände im Amazonas.

"Fridays for future"-Aktivisten hatten in den vergangene Tagen weltweit zu Protesten vor brasilianischen Botschaften gegen die Zerstörung der Regenwälder aufgerufen:

"On August 23rd, Fridays For Future groups, all bearing the same symbol #SOSAmazonia, will be #ClimateStriking in front of Brazilian embassies all around the world."