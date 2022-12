Quer durchs Land war der Nikolaus am Wochenende bereits unterwegs. Und brachte Kinderaugen zum Strahlen.

Lokales 14

Vor dem 6. Dezember

So beschäftigt war der Kleeschen an diesem Wochenende

Quer durchs Land war der Nikolaus am Wochenende bereits unterwegs. Und brachte Kinderaugen zum Strahlen.

(SH) - Noch einmal schlafen, dann ist es so weit: Dann kommt der Kleeschen und beschenkt die artigen kleinen - und auch etwas größeren - Kinder. Da der alte Mann und sein Geselle Houseker jedoch an diesem Dienstag nicht überall zugleich sein können, hatten sie bereits am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun. Bei zahlreichen Auftritten brachte der Nikolaus Kinderaugen zum Strahlen.

Winterliche Weinberge in bunten Farben Tausende Besucher haben am Wochenende das Lichtspektakel „Wine Lights Enjoy" an der Mosel bewundert. Die Weinberge erstrahlten in zauberhaftem Licht.

In Grevenmacher hatte er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, kam er dort doch mit dem Schiff an, um sich anschließend in einem Korso in die Innenstadt zu begeben, wo er seine Boxemännercher und Titercher auszuhändigen.

14 In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne In Grevenmacher brachte der Kleeschen am Samstag viele Kinderaugen zum Strahlen. Foto: Luc Deflorenne





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.