(SH) - Gleich zweimal musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag wegen Bränden ausrücken. Verletzt wurde niemand.



Wie die Rettungsdienste mitteilen, war es gegen 14 Uhr in der Rue de Longwy in Niederkorn in einem Keller zu einem Brand gekommen. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Differdingen, Sassenheim und Käerjeng, zwei Rettungswagen des Sadiff sowie die Polizei.



Eine Stunde später stand dann in der Rue de la Reconnaissance Nationale in Niederkerschen ein Schornstein in Flammen. Hier waren die Feuerwehren aus Käerjeng und Petingen, zwei Krankenwagen aus Petingen sowie die Polizei im Einsatz.