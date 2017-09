(ham) - Tödlicher Unfall am Sonntagmorgen zwischen Fels und Angelsberg: Auf der langen Geraden auf dem Angelsberger Plateau ist am Morgen ein Fahrzeug verunglückt. Eine junge Frau von 17 Jahren kam dabei ums Leben.



Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr. Der Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und hatte damit zwei Bäume gestreift, bevor er an einem dritten zum Halten kam. Fahrer und Beifahrer wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Eine 17 Jahre alte Jugendliche, die auf der Rückbank Platz genommen hatte, hat den Unfall jedoch nicht überlebt.



Im Einsatz waren der Krankenwagen und der Rettungsdienst aus Fels, die Feuerwehr aus Fischbach, Krankenwagen aus Lintgen und Ettelbrück, die Notärzte aus Luxemburg und Ettelbrück, die Polizei aus Mersch sowie der Groupe de Support Psychologique und der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei.



Die genaue Unfallursache war gegen Sonntagmittag noch unklar. Laut Polizei wurde der Fahrer jedoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Die Strecke blieb bis in den Nachmittag hinein gesperrt.

Schwarzes Wochenende

Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer am Wochenende auf drei. In der Nacht zum Samstag waren bei Dippach bereits zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und hatte mit diesem das Fahrzeug der jungen Leute gestreift. Beide sind noch an der Unfallstelle gestorben.