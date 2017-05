(TJ) - Es war gegen 20.40 Uhr, als zwischen Gonderingen und Waldhof ein Personenwagen mit einer Ambulanz kollidierte. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Rettungsdienst aus Junglinster war gemeinsam mit der hauptstädtischen Berufsfeuerwehr im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nicht bekannt.

Bereits gegen 19 Uhr waren in der Rue Rossini in Luxemburg zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, wobei eines der Autos auf dem Dach landete. Bei diesem Unfall wurde eine Person verletzt und vom Rettungsdienst aus der Hauptstadt ins Krankenhaus gebracht.

Einen Einsatz für die Feuerwehr aus Frisingen gab es gegen 20.30 Uhr: In der Cité Goldbierchen in Aspelt brannten einige Hecken. Das Feuer war schnell gelöscht, der Schaden hält sich in Grenzen