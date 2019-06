Am Sonntag ist Muttertag

An diesem Wochenende gibt es was zu feiern. Nicht nur wird das Pfingstfest begangen, auch ist Muttertag.

(gs) - An diesem Wochenende wird in Luxemburg Muttertag gefeiert. Wer das nicht auf dem Schirm hatte, noch kein Präsent hat, der muss sich sputen. Noch bleibt ihm ein ganzer Tag für die Suche nach dem passenden Geschenk.

Die meisten werden ihr Präsent aber bereits besorgt haben, wohl wissend, dass Muttertag in Luxemburg stets am 2. Sonntag im Juni gefeiert wird.

Mit diesem Datum steht Luxemburg übrigens alleine da. Auf der ganzen Welt wird Muttertag nämlich an 30 verschiedenen Tagen begangen, in vielen Ländern am selben Tag, in keinem anderen aber am 2. Sonntag im Juni.

Luxemburgs Mütter sind halt was ganz Besonderes. In diesem Sinne wünscht das "Luxemburger Wort" allen Müttern das Allerbeste und ein schönes Wochenende.