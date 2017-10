(str) - Lichterloh brannte am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr am Schlassgoart ein Auto. Der Wagen mit französischen Kennzeichen war, wie die Bremsspuren vor Ort vermuten lassen, wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und schließlich in einer Böschung zum Stillstand gekommen.



Vom Fahrer fehlte allerdings als Polizei- und Rettungskräfte vor Ort eintrafen jede Spur. Er hatte offensichtlich die Flucht ergriffen.



Warum der Wagen in Flammen aufgegangen war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr aus Esch/Alzette war mit sechs Einsatzkräften vor Ort, die den Brand binnen weniger Minuten gelöscht hatten.

Das Fahrzeug wurde komplett zerstört.

Foto: CISEA