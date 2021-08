Spezialeinheiten des CGDIS durchkämmten am Nachmittag eine stillgelegte Erzmine.

Am Sonntag

Größere Suchaktion in Schifflingen

Teddy JAANS Spezialeinheiten des CGDIS durchkämmten am Nachmittag eine stillgelegte Erzmine.

(TJ) _ Spaziergänger hatten am Sonntagnachmittag in einer stillgelegten Erzgrube in Schifflingen (Schifflingerberg) Geräusche vernommen. Da man nicht ausschließen konnte, dass sich Menschen in der Grube verlaufen hatten und in Not waren, wurde die Hundestaffel und die Spezialeinheit GRIMP des CGDIS angefordert. Die Mannschaft des GRIMP ist für die Rettung von Menschen aus gefährlichen Lagen ausgebildet.

Während einer Stunde kämmten drei Mannschaften die ehemaligen Bergwerke - in völliger Dunkelheit und ohne Funkverbindung - durch. Als man sichergestellt hatte, dass sich niemand in den Stollen aufhielt, konnte der Einsatz abgebrochen werden. Alles in allem waren 25 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt.

