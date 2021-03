Eine Stunde weniger Schlaf, eine Stunde mehr Helligkeit am Abend: Am Sonntag wird die Uhr von 2 auf 3 Uhr gedreht.

Am Sonntag beginnt die Sommerzeit

David THINNES

Es ist wieder so weit: In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt, als von 2 auf 3 Uhr. Dies hat einige Konsequenzen. Zuallererst gibt es eine Stunde Schlaf weniger. Gleichzeitig kommt der Sommer aber mit großen Schritten näher. Es bleibt am Abend eine Stunde länger hell und so hat man dann auch mehr vom Tag.

Der Sinn der Zeitumstellung wird seit vielen Jahren diskutiert. 2018 hatte sich bei einer Bürger-Umfrage in der EU die Mehrheit der Teilnehmer für eine Abschaffung ausgesprochen. Aber unter den EU-Staaten herrscht auf politischer Ebene Uneinigkeit und so wird weiter an der Uhr gedreht.

Auch wenn es noch sieben Monate bis zur nächsten Zeitumstellung sind, hier ist bereits der Termin zum Vormerken: In der Nacht zum 31. Oktober werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgedreht.

