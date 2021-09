Freude am Sport und an der Bewegung stand am Sonntag beim #BeActive-Day in Kockelscheuer im Mittelpunkt.

Beim #BeActive-Day neue Sportarten entdecken

Freude am Sport und an der Bewegung stand am Sonntag beim #BeActive-Day in Kockelscheuer im Mittelpunkt.

(str) - Nach der feierlichen Einweihung des Stade de Luxembourg am Samstagabend wurde dort am Sonntag bereits reichlich Programm feilgeboten. Auf dem Multifunktionsplatz gleich neben dem neuen Stadion konnten Jung und Alt im Kontext der #BeActive-Initiative teils ungewöhnliche Sportarten entdecken: Baseball, Rollstuhlbasketball, Boxen, Discgolf, Golf, Hockey, Lacrosse, Outdoor Fitness, Parkour, Skateboard, Street Racket und Teqball. Zudem gab es Vorführungen zu Breakdance, Zumba, Cheerleading, Freestyle Football, Kendo und Capoeira.

Ziel der vom Sportministerium vor dem Hintergrund der europäischen Woche des Sports organisierten Aktion ist es, sportliche Aktivitäten und Bewegung zu fördern.

In den Jugendhäusern des Landes wird die #BeActive-Kampagne im Übrigen noch bis kommenden Donnerstag mit Workshops in mehr als 45 Sportarten fortgesetzt.

Olympia-Star Charel Grethen gab Fans am Nachmittag fleissig Autogramme. Luc Deflorenne





