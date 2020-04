Zwei Motorradfahrer verletzten sich am Samstag bei Unfällen in Beles und bei Nospelt. In Bonneweg stürzte ein Fahrer mit seinem Motorroller noch auf seinem eigenen Grundstück.

Am Samstag: Zwei Motorradunfälle, eine Alkoholfahrt

(SC) - Am Samstag ereigneten sich in Luxemburg mehrere Unfälle mit Zweirädern, deren Fahrer anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Den ersten Vorfall gab es um kurz vor 14 Uhr in der Rue Anatole France in Bonneweg. Ein Scooterfahrer war mit seinem Gefährt noch auf seinem eigenen Grundstück gestürzt und verletzte sich dabei leicht. Er wurde für Untersuchungen mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert.

Kurze Zeit später, gegen 14.20 Uhr, verletzte sich ein Motorradfahrer in der Rue de la Poste in Beles. Auch er war mit seinem Fahrzeug gestürzt und musste zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Seit Donnerstag ist es nicht mehr verboten, Motorradausflüge zu unternehmen, da sie als sportliche Freizeitbeschäftigung eingestuft werden. Wer einen Ausflug mit dem Auto unternehmen will, könnte damit jedoch nach wie vor potenziell die Polizei auf den Plan rufen.

Gegen 17.25 Uhr war es eine Fahrradfahrerin, die sich bei einem Sturz verletzte. Der Vorfall ereignete sich auf der Route d'Arlon in Strassen, als die Frau versuchte, mit dem Fahrrad von der Straße auf den Bürgersteig zu fahren. Auch sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Samstagabend gegen 19.50 Uhr verletzte sich ein weiterer Motorradfahrer auf dem CR104A zwischen Nospelt und Kehlen. Er war in Richtung Nospelt unterwegs, als er eine Verkehrsinsel streifte und die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Einsatzkräfte aus Mamer und Kehlen waren vor Ort, ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag erwischte eine Polizeipatrouille einen Autofahrer, der gegen 4 Uhr morgens in der Rue du Fossé in Esch/Alzette "auffällige Fahrmanöver" hinlegte. Die Beamten stoppten den Fahrer daraufhin und führten eine Kontrolle durch. Ein Alkoholtest ergab, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen.

