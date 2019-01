Etwas mehr als drei Jahre nach dem blutigen Terroranschlag auf den Pariser Konzertsaal Bataclan wird an diesem Samstag auch in der Rockhal ein Angriff simuliert - eine Übung im Originalmaßstab für Rettungs- und Sicherheitskräfte.

Am Samstag: Terrorübung in der Rockhal

(str) - 1200 Menschen sind am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr an einer groß angelegten Terrorübung in der Rockhal beteiligt. Was beim Terrorangriff auf den Pariser Konzertsaal Bataclan am 13. November 2015 grausame Realität war, soll nun in Luxemburgs größter Veranstaltungsarena simuliert werden: Ein Anschlag auf ein Konzert mit mehr als 1100 Besuchern, Schüsse, Explosionen, eine große Opferzahl, Verletzte, denen die Flucht gelingt, eine Geiselnahme und schließlich ein Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten.

Ziel ist es, die Umsetzung des nationalen Anti-Terror-Plans, der Kommandostruktur und die Zusammenarbeit der eingebundenen Dienste zu testen. Darüber hinaus sind auch die Versorgung einer hohen Zahl von Verletzten und deren Transport zum nächstgelegenen Krankenhaus sowie dessen interner Krisenplan Teil der Übung.

Wie das Krisenkommunikationszentrum des Staatsministeriums am Donnerstag in einer Pressemitteilung betont, werden bei der Übung Schüsse, Explosionen und Schreie zu hören sein. Es gehe allerdings zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit aus. Die Übung finde ausschließlich in der Rockhal und auf dem umliegenden Gelände statt. Der betroffene Bereich ist abgesperrt.

Um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten werden am Samstag zwischen 7 und 20 Uhr folgende Straßen in Belval gesperrt sein: die Avenue du Rock'n Roll, die Avenue des Hauts-Fourneaux, die Avenue des Sidérugistes und die Avenue de la Fonte. Es wird ein Parkverbot ausgeschildert und die anliegenden Gebäude sind am Samstag aus Sicherheitsgründen für Fahrzeuge nicht zugänglich.

Die Tice-Buslinien 4, 7 und 15 werden umgeleitet. Der Bahnverkehr ist von der Übung nicht betroffen. Der Bahnhof Belval-Université ist über das Einkaufszentrum Belval-Plaza zugänglich.