(SH) - Wer sich am Samstag im Grünewald aufhält, wird wohl das ein oder andere Mal einen Schuss hören. Sorgen brauchen sich Spaziergänger deshalb jedoch nicht zu machen: Am Samstag richtet die "Centrale du chien de chasse" in verschiedenen Teilen des Waldes eine jagdliche Gehorsamsprüfung für Hunde aus.

Während der Prüfung, die voraussichtlich von 8 bis 18 Uhr dauern wird, werden Schüsse abgegeben, um zu prüfen, ob das Verhalten der Hunde durch den Knall beeinträchtigt wird. Die Schüsse werden durch befugte Verbandsrichter abgegeben und stellen keine Gefahr für Spaziergänger und deren Hunde dar.

Die betroffenen Gebiete sind auf geoportail.lu unter "Treibjagden" angegeben. Weitere Details zur Prüfung gibt es auf der Internetseite der "Centrale du chien de chasse".

