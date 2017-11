(müs) - Aufmerksamkeit haben die Greenpeace-Aktivisten am Sonntag in jedem Fall bekommen.

Im Rahmen der europäischen Verhandlungen zum Thema "Clean Energy for all Europeans package" wollten sie auf alternative Energien, wie Sonnenenergie aufmerksam machen. Dafür verwandelten sie den Rond-Point Raemerich in Esch-sur-Alzette mit Farbe und einem riesigen runden Plakat in eine große Sonne.

Zwei Spuren mussten laut Polizei gesperrt werden, die Aktion endete in einem Verkehrschaos und langen Staus.