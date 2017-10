(SH) - Unfälle mit jeweils einem Verletzten in Düdelingen und Schwebsingen sowie ein Mülleimer in Brand in Wecker: So lautet die Bilanz der Rettungsdienste vom Montagabend.

Kurz vor 19 Uhr waren in der Rue Ribeschpont in Düdelingen ein Motorrad und ein Wagen kollidiert. Dabei wurde eine Person verletzt. Vor Ort waren ein Rettungswagen und die Rettungsdienste aus Düdelingen sowie die Polizei.



Eine halbe Stunde später kam es zu einem Unfall in der Rue du Port in Schwebsingen. Auch hier wurde eine Person verwundet. Im Einsatz waren ein Rettungswagen aus Remich, die Feuerwehr aus Schengen sowie die Polizei.

Kurz nach 20 Uhr wurden die Feuerwehr aus Biwer und die Polizei dann zum Bahnhof nach Wecker gerufen, weil dort ein Mülleimer in Flammen stand.







