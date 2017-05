(TJ) - Es war gegen 22.30 Uhr, als ein Autofahrer in der Rue Pasteur in Düdelingen einen Unfall mit leichtem Materialschaden verursachte. Dies wäre an und für sich nichts Besonderes gewesen, hätte er nicht die Flucht ergriffen, woraufhin die Polizei eingeschaltet werden musste.

Wenig später konnten die Beamte den schuldigen Fahrer stellen. Dabei stellten sie fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Weil der Mann schon im vorigen Jahr sein Fahrzeug betrunken gesteuert hatte, wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Diese ordnete die Beschlagnahme des Fahrzeugs an.