Am Montag: Schulfrei und keine Zeitung wegen Sturm

In der Nacht erreicht das Orkantief Luxemburg. Der Unterricht am Montag wird aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Post wird keine Zeitungen zustellen.

Wegen des Sturmtiefs Sabine, das zwischen Sonntagabend und Montag Luxemburg passiert, hat die Regierung beschlossen, aus Sicherheitsgründen sämtlichen Schulen des Landes frei zu geben.

Alarmstufe Orange: Sturmtief Sabine nimmt Kurs auf Luxemburg Am Sonntag soll das Orkantief Sabine das Großherzogtum erreichen. Der staatliche Wetterdienst rechnet mit Windspitzen von bis zu 100 km/h.

Demnach gibt es am Montag sowohl in den Grundschulen als auch in den Sekundarschulen und allen anderen pädagogischen Institutionen des Landes keinen Unterricht. Die Schulen bleiben offen, um Schüler zu empfangen, die eine Aufsicht benötigen. Ein Unterricht findet nicht statt.

Das Postunternehmen hat am Sonntag mitgeteilt, dass am Montagmorgen keine Zustellung der Tageszeitungen erfolgen wird. Die Ausgabe vom Montag wird demnach einen Tag später mit der Dienstag-Ausgabe verteilt. Das „Luxemburger Wort“ wird am Montag wie gewohnt per E-Paper zur Verfügung stehen.

Der staatliche Wetterdienst Meteolux hatte bereits für Sonntagnachmittag Windböen zwischen 70 und 100 km/h und rief die zweithöchste Alarmstufe Orange aus. Später wurde die Sturmwarnung auf "rot" hochgestuft.

Der CGDIS rät, sich in der Nacht zum Montag zwischen ein Uhr und 9 Uhr morgens möglichst nicht draußen aufzuhalten oder mit dem Auto zu verkehren. Auch wird davor gewarnt, sich im Wald aufzuhalten. Vorsicht sei auch bei Gegenständen geboten, die durch Windböen davongetragen werden.





Meteolux