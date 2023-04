Bis 17 Uhr sind die Wählerverzeichnisse in den Gemeinden noch geöffnet.

Gemeindewahlen

Am Montag endet die Einschreibungsfrist für Nicht-Luxemburger

David THINNES Bis 17 Uhr sind die Wählerverzeichnisse in den Gemeinden noch geöffnet.

Die Gemeindewahlen kommen immer näher. Am Montag läuft eine weitere wichtige Frist aus: Bis 17 Uhr können sich Nicht-Luxemburger noch auf die Wählerlisten ihrer Gemeinde eintragen lassen.

Nach den Wahlen 2017 wurde das Gesetz geändert. Mittlerweile ist es nicht mehr notwendig, seit fünf Jahren im Großherzogtum zu leben, um wahlberechtigt zu sein.

Gemeindewahlen 2023 Am 11. Juni 2023 finden in Luxemburg Kommunalwahlen statt. Im Dossier finden Sie Nachrichten und Informationen zum Thema.

Die Listen der Kandidaten sind indes schon seit vergangenem Mittwoch geschlossen. Die Gemeinden müssen diese Listen nun publizieren. Offiziell sind diese aber noch nicht. Bis zum Montag müssen die Gemeinden die Listen an das Innenministerium schicken, wo sie gesammelt und überprüft werden. Ende der kommenden Woche ist diese Überprüfung beendet und dann erst sind sie offiziell.

Briefwahl: Fristen enden im Mai

Eine weitere Frist wird im Mai ablaufen, die der Briefwahl. Der Antrag muss spätestens 25 Tage vor dem Wahltag bei der Gemeinde gestellt werden, wenn das Schreiben nach Luxemburg geschickt werden soll. Für 2023 entspricht dies dem 17. Mai.

Befort will Dorfzentrum rund um das Herrenhaus beleben Befort hat kürzlich die 3.000-Einwohner-Marke überschritten. Die Gemeindeverwaltung soll vielleicht in ein schickes Herrenhaus umziehen.

Ein Antrag aus dem Ausland muss spätestens 40 Tage vor der Wahl erfolgen – also bis zum 2. Mai. Die Möglichkeit, Briefwahl anzufragen, besteht seit dem 20. März.

Das Einberufungsschreiben wird dem Wähler spätestens 15 Tage (30 Tage bei einer Adresse im Ausland) vor den Wahlen per Einschreiben zugestellt.



Die Anfrage kann online über guichet.lu erfolgen oder per Post mittels eines Schreibens an die Gemeinde, in deren Wählerverzeichnis der Antragsteller eingetragen ist.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.