Die Meteorologen warnen vor lokalen Gewittern, Starkregen und Hagel am Montagabend.

Hagel und Starkregen möglich

Am Montag besteht erneut Unwettergefahr in Luxemburg

(jt) - Nach einem Mix aus Sonne und Wolken am Wochenende besteht zum Wochenstart im Großherzogtum wieder Unwettergefahr. Der staatliche Wetterdienst MeteoLux hat für Montag die gelbe Warnstufe („potenzielle Gefahr“) ausgegeben, die für den Zeitraum 12 bis 21 Uhr gilt.

Am Montagvormittag halten sich Sonne und Wolken noch die Waage. Am Nachmittag und am frühen Abend bestimmen Schauer und Gewitter das Wetter in einem Großteil des Landes. Die Meteorologen sagen teils heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen mit Spitzen von bis zu 80 km/h und Hagel vorher. Dabei werden im Tagesverlauf 21 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf 11 Grad ab. Erst am vergangenen Donnerstag und Freitag hatte es Unwetteralarm in Luxemburg gegeben. Die heftigsten Gewitterzellen zogen jedoch an Luxemburg vorbei.

Am Dienstag wird es nach der Vorhersage der Meteorologen stark bewölkt. Bis zum Morgen fallen noch vereinzelt Regentropfen. Die Temperaturen klettern am Tage auf 15 Grad. Nachts gehen die Werte dann auf 7 Grad zurück.



