(DL) - Zum ersten Mal in ihrem noch jungen Leben wird die Tram am Mittwochmorgen zwischen 9 und 10 Uhr den neuen "Tramsschapp" in Kirchberg verlassen und eine Testfahrt über die Avenue Kennedy durchführen. Neugierige haben demnach erstmals die Gelegenheit, einen Blick auf die Luxemburger Tram zu werfen.



Diese erste Fahrt erfolgt im Schritttempo. In den kommenden Monaten wird die Geschwindigkeit dann nach und nach erhöht. Im November wird mit der sogenannten „Marche à blanc“-Phase begonnen, sprich mit Tests unter komplett realen Bedingungen - aber (noch) ohne Passagiere.



Im Januar stand die erste Tram noch auf dem Fabrikgelände des spanischen Herstellers CAF. Kurz danach ging es per Lastwagen nach Luxemburg.

Foto: Lex Kleren

Am Sonntag, dem 10. Dezember, geht es dann richtig los: Die Tram nimmt offiziell den Betrieb auf. Am selben Tag werden der Bahnhof Pfaffenthal-Kirchberg mitsamt "Funiculaire" sowie die Gare Howald eingeweiht.

Nicht nur in Kirchberg, sondern auch am Glacis liegen bereits die Gleise. Hier wird die Straßenbahn jedoch erst ein einer zweiten Phase, im Frühjahr 2018, verkehren. Ende 2017 geht es zunächst von der Luxexpo bis zur Roten Brücke - vielleicht sogar bis zum Großen Theater.

Foto: Paul Putzeys

Sensibilisierungkampagne: Augen auf!



Egal ob Fußgänger, Autofahrer oder Busfahrer: An das neue Transportmittel Tram muss sich jeder Verkehrsteilnehmer nun erst mal gewöhnen. Anlässlich der ersten "richtigen" Fahrt der Tram hat die Betreibergesellschaft Luxtram nun denn auch eine Sensibilisierungskampagne lanciert.

Illustration: Luxtram

Auf Plakaten in den fünf Sprachen Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch und Englisch wird demnach dazu aufgerufen, Augen und Ohren offen zu halten.



Unter Hochspannung



Seit Montag steht die Oberleitung in Kirchberg denn auch unter Hochspannung. Sie oder andere elektrische Kabel zu berühren ist lebensgefährlich und daher strengstens untersagt.



Illustration: Luxtram

Auch darüber wird die Bevölkerung mittels Plakaten aufgeklärt. Parallel dazu werden die Rettungskräfte mit dem neuen Verkehrsmittel und seinen Besonderheiten vertraut gemacht - um im Falle eines Falles effizient und ohne sich selbst in Gefahr zu bringen eingreifen zu können.

