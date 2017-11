(TJ) - Das Feuer, das am Dienstagnachmittag den Dachstuhl eines Hauses in der Rue de la Gare in Küntzig völlig zerstört hatte, ist erneut ausgebrochen.



Am Dienstag war die Rue de la Gare während der Löscharbeiten gesperrt worden.

Foto: Polizei

Der Verdacht, dass es sich dabei um ein nicht abgelöschtes Brandnest handelt , liegt nahe. Die Feuerwehr ist erneut angerückt.

Auch in Ulflingen musste die Feuerwehr am Mittwoch ausrücken. In einem Verteilerkasten in der Sporthalle war - vermutlich wegen eines Kurzschlusses - ein Brand ausgebrochen.



An beiden Einsatzorten muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.