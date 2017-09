(SH) - Der Aufmerksamkeit ihrer Nachbarin haben es Hausbesitzer zu verdanken, dass verdächtige Personen ihren Garten verlassen mussten. Am Dienstag gegen 18.15 Uhr hatte eine Frau in der Rue des Pommiers in Luxemburg-Stadt bemerkt, dass sich drei Personen in dem Garten befanden, in den man nur über einen Zaun gelangt. Eine von ihnen gab an, nur Wasser zu wollen.

Die Frau verständigte dennoch die Polizei, die die drei verdächtigen Personen aufgrund der Beschreibung schnell auffinden konnte. Während der Kontrolle ergriffen zwei Personen die Flucht. Eine von ihnen konnte gestellt werden, die andere blieb auch nach einer zweistündigen Fahndung mit Hubschrauber und Hundeführern verschwunden.



Die mutmaßlichen Täter trugen zwei Taschen bei sich, in denen Diebesgut gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilt, sind die festgenommenen Personen 34, und 23 Jahre alt und waren erst kürzlich nach Luxemburg eingereist, um Asyl zu beantragen.

Beide Personen wurden festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.