(SH) - Das Bahnhofsviertel ist für Polizisten kein leichtes Pflaster. Diese Erfahrung machten in den vergangenen Stunden gleich mehrere Beamte. Gegen eine Polizistin wurden Morddrohungen ausgesprochen, ein Amtskollege bekam einen Faustschlag ins Gesicht.

Auf dem Bahnhofsgelände hatten sich am Mittwoch gegen 21 Uhr zwei Frauen, die bereits Stunden zuvor wegen ähnlicher Vorfälle aufgefallen waren, in die Haare bekommen. Eine der beiden Frauen, die stark alkoholisiert war, rastete auf der Dienststelle aus. Sie demolierte einen Computer, spuckte um sich, trat mit Füßen gegen die Möbel, beschimpfte und bedrohte die Beamten sowie die Ärztin, die das Haftfähigkeitsattest ausstellte. Mit Hand- und Fussfesseln wurde die Frau abtransportiert, bevor sie jedoch in der Arrestzelle untergebracht werden konnte, spuckte sie noch einer Beamtin ins Gesicht und sprach mehrfach Morddrohungen aus.

Kurz vor 1 Uhr in der Nacht zum Donnerstag schlug ein Mann dann gegen die gläserne Eingangstür des Polizeikommissariats am Bahnhof. Zwar versuchte der Täter zu flüchten, er konnte jedoch gestellt werden. Als die Beamten ihn zur Dienststelle bringen wollte, reagierte er aggressiv und verpasste einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht. Zudem beleidigte und bedrohte der Mann, bei dem eine geringe Menge Drogen gefunden wurden, die Beamten.



Beide Täter müssen nun mit juristischen Folgen rechnen.



