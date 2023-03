Seit Ende des vergangenen Jahres blitzen sie bereits. Die Tests sind nun abgeschlossen und die repressive Phase beginnt.

Autobahn A7

Am Mittwoch werden die Streckenradare scharf gestellt

Jean-Philippe SCHMIT Seit Ende des vergangenen Jahres blitzen sie bereits. Die Tests sind nun abgeschlossen und die repressive Phase beginnt.

Seit Ende des vergangenen Jahres blitzen die Streckenradare auf der Autobahn A7. Doch bisher bekamen die Temposünder keine Post. Das wird sich nun ändern. Das Ministerium für Mobilität teilt in einer Pressemitteilung mit, dass am Mittwoch die repressive Phase beginne und die Abschnittsradaranlagen in den Tunneln Stafelter, Grouft und Gousselerbierg scharf gestellt werden.

Wachsame Augen: Seit fünf Jahren blitzt es in Luxemburg Mobilitätsminister François Bausch zieht fünf Jahre nach der Einführung der ersten Radargeräte hierzulande eine positive Bilanz.

Ein Unfall in einem Tunnel kann schwerwiegende Folgen haben, schreibt das Ministerium. Mit zunehmender Geschwindigkeit steige auch die Unfallgefahr. In Luxemburg ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit in Autobahntunnel auf 90 km/h begrenzt. Dank der Radare soll sichergestellt werden, dass die Automobilisten sich auf der gesamten Länge der Tunnels an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten.

Höchstgeschwindigkeit in Tunnels auf 90 km/h begrenzt

„Ein Abschnittsradargerät berechnet die Durchschnittsgeschwindigkeit der Fahrzeuge auf der gesamten Länge des Tunnels“, erklärt das Ministerium für Mobilität in der Pressemitteilung. Die Nummernschilder der einfahrenden Autos werden bei der Ein- und Ausfahrt in den Tunnel fotografiert. Die Länge des Tunnels ist bekannt, so kann das System die Durchschnittsgeschwindigkeit ausrechnen. Wer zu schnell war, wird dann Post erhalten.

„Von dem errechneten Wert wird eine Toleranz von 3 km/h (bei einer Geschwindigkeit unter 100 km/h) oder drei Prozent (über 100 km/h) abgezogen“, so die Mitteilung. Bei Stau oder Baustellen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt, die Radargeräte passen sich an die Reduzierungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an.

Zahl der Streckenradare erhöht sich auf fünf

Streckenabschnittsradare sind noch relativ neu in Luxemburg. Der erste Tunnelblitzer ging am 1. Dezember 2021 im Tunnel Markusberg in Betrieb. Zusätzlich gibt es ein Streckenradar auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen. Mit den drei neuen Anlagen erhöht sich die Zahl auf fünf. Ob noch weitere Streckenabschnittsradare geplant sind, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor.

