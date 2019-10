Am Mittwoch: SMS4Ticket kurzzeitig ausser Betrieb

Wer am Mittwoch in der Hauptstadt das SMS4Ticket-Angebot nutzen will, sollte auf die Uhr sehen. Zwischen 11 und 11.30 Uhr ist das System nämlich wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb.

Wer am Mittwoch in der Hauptstadt das SMS4Ticket-Angebot zum Busfahren nutzen will, sollte auf die Uhr sehen. Wegen Wartungsarbeiten steht das System nämlich von 11 Uhr bis 11.30 Uhr nicht zur Verfügung. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Busreisende werden deswegen aufgerufen sich vor der Nutzung des öffentlichen Transports in diesem Zeitraum bei Busfahrern, an Automaten oder an Verkaufsschaltern einen Fahrschein auf Papier zu besorgen.



Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne gültige Fahrkarte wird mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro geahndet.