(TJ) - Der erste Schnee war bereits Mitte November auf den Öslinger Höhen niedergegangen. Am Donnerstagvormittag konnte LW-Mitarbeiter Charles Reiser im Préizerdall den zweiten Auftritt des Winters im Bild festhalten. Und auch in Weiswampach ist bereits eine dünne Schneeschicht liegen geblieben, wie die Fotos von Alice Enders zeigen.



Nachdem die Temperaturen während der vergangenen Tage deutlich zurückgegangen waren, erreichte die Quecksilbersäule in der Nacht erstmals den Minusbereich. Stellenweise mussten die Autofahrer sich vor rutschigen Straßen in Acht nehmen. Auch am Donnerstag wird Vorsicht wohl die Mutter der Porzellankiste sein.



Freitag und Samstag soll das Wetter freundlicher werden, die Nachttemperaturen sollen jedoch mit Werten um -4 Grad in der Nacht auf Sonntag im negativen Bereich bleiben. Ab Sonntag ist mit verstärkten Niederschlägen - wohl eher als Regen - zu rechnen.