(SH) - Gleich vier Fahrzeuge waren am Mittwochmorgen in einen Unfall auf Höhe der belgischen Grenze auf der A6 in Richtung Luxemburg verwickelt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, die von den Einsatzkräften versorgt und mit dem Rettungswagen aus Mamer ins Krankenhaus gebracht wurde.



Die Rettungsdienste aus Steinfort beseitigten vor Ort auslaufende Betriebsstoffe sowie Kleinteile der Autos. Die Straßenbauverwaltung sicherte die Unfallstelle ab.





