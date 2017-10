(TJ) - Nicht schlecht staunte ein Polizeibeamter, als er am Donnerstagmittag in der Rue des Ardennes in Luxemburg einen Mann beobachtete, der auf das Fahrzeug einer Sicherheitsfirma schlug, um dieses zu beschädigen.



Da der Polizist nicht im Dienst war, verständigte er umgehend seine Kollegen von der lokalen Dienststelle, nahm aber die Verfolgung des Vandalen auf, als dieser sich vom Tatort entfernte.

Der Mann schien von der Verfolgung recht wenig angetan. Er wurde gegenüber dem Beamten schnell aufbrausend und begann, auf diesen einzuschlagen. Dabei wurde der Polizist verletzt.



Zum Glück tauchte zu diesem Zeitpunkt eine Polizeistreife auf, so dass der Hitzkopf überwältigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen wurde. Er wird im Laufe des Freitags dem Untersuchungsrichter vorgeführt.