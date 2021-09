Mit zwei Tagen Verspätung kann die neue Passerelle, die den Bahnhof und Bonneweg verbindet, vom 15. September an genutzt werden.

Am Hauptbahnhof

Neue Passerelle von Mittwoch an begehbar

Mit zwei Tagen Verspätung kann die neue Passerelle, die den Bahnhof und Bonneweg verbindet, vom 15. September an genutzt werden.

(SH) - Vom kommenden Mittwoch an können Fußgänger die neue Passerelle benutzen, um von Bonneweg zum Bahnhof zu gelangen. Bis zum 15. September sind die Arbeiten, die am 14. Mai begonnen hatten, nämlich abgeschlossen. Von 4 Uhr morgens an, kann die Passerelle dann genutzt werden.

Was die Neugestaltung des "Nordkopfs" mit sich bringt Die CFL stellen derzeit am hauptstädtischen Bahnhof die Weichen für die Zukunft. Und das ist keine kleine Angelegenheit.

Die neue Passerelle, die Bonneweg mit dem Bahnhofsviertel und den Quais am Hauptbahnhof verbindet, ist Teil des Ausbaus und der Modernisierung der Gare. Durch die Arbeiten, die an der Passerelle durchgeführt wurden, sollte der Übergang nicht nur modernisiert werden, sondern auch einen barrierefreien Zugang ermöglichen.

Die neue Passerelle nimmt Form an Im Bahnhofsviertel wurden die neuen Elemente an der Verbindungsbrücke bereits installiert.

Ursprünglich sollte die Passerelle bereits am 13. September freigegeben werden. Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen konnte der Bodenbelag jedoch erst mit etwas Verzögerung fertiggestellt werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.