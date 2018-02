(TJ) - Wohl sind es nur wenige hundert Meter Höhenunterschied zwischen dem "Guttland" und den Öslinger "Koppen", doch oftmals reichen diese für winterliche Pracht aus.

Zwar waren am Freitag auch die Straßen in tiefer gelegenen Regionen Luxemburgs rutschig und glatt, weil Nässe überfroren war, doch die wenigen Niederschläge gingen im Süden Luxemburgs vornehmlich als Schneeregen, der sogleich schmolz, nieder.

Nicht so in der Nordspitze Luxemburgs. Wie die Fotos von LW-Leserin Alice Enders zeigen, überzog am späten Morgen eine mehrere Zentimeter dicke Schicht Schnee die Landschaft. Vorsicht ist allerdings nicht nur im "Eislëck", die so genannte Mutter der Porzellankiste.