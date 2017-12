(str) - Bei einer handfesten Auseinandersetzung ist gegen 13 Uhr am Freitagmittag in Dalheim ein Mensch ums Leben gekommen. Das Opfer war bei dem Streit in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus niedergestochen worden und überlebte seine Verletzungen nicht.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Luxemburg hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.